В Татарстане с 1 апреля с полос отвода дорог собрано свыше 445 тонн ТБО

В Татарстане с начала санитарно-экологического двухмесячника на утилизацию отправлено более 54 тонн мусора, сообщил миндортранс РТ.

«Ежедневно в санитарной очистке придорожных полос участвуют 700 человек и 201 единица спецтехники», — уточнили в ведомстве.

425 работников «РЖД» передали на утилизацию более 54 тонн мусора, посадили 102 дерева, выявили и устранили 12 несанкционированных свалок. Площадь убранной территории составила 2,4 млн кв. м.

Также продолжается очистка на Горьковской железной дороге. 545 человек уже убрали 96,6 тыс. кв. м. территорий полосы отвода железной дороги: на полигоны ТБО вывезено более 7 тонн мусора, высажено 165 деревьев.