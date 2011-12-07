В Татарстане выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 случай — завозной, 74 — контактные. 24 человека госпитализировано, 51 получает лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма)», — уточнили в штабе.

Больше всего заразившихся — 31 человек — из возрастной категории от 30 до 50 лет, 16 человек — от 60 до 70 лет, 15 — от 50 до 60 лет, семерым — от 70 до 80 лет, по три человека из категорий — от 18 до 30 лет и от 80 до 90 лет, один — несовершеннолетний.

В Казани выявили 24 случая, в Набережных Челнах — 23, в Нижнекамском районе — 7, в Апостовском районе — 6, в Рыбно-Слободском — 4, в Зеленодольском — 3, в Альметьевском, Атнинском, Высокогорском, Лаишевском, Сабинском и Тукаевском районах — по одному заболевшему.

Кроме того, в республике зарегистрирован 10-й случай смерти от COVID-19. Скончался мужчина 1963 года рождения.

Всего в Татарстане зарегистрировали 2 621 заболевший коронавирусом, 246 человек выздоровели, 10 — скончались.

В России количество зараженных увеличилось до 326 448 человек (+8 894 за сутки), выздоровевших — до 99 825 человек (+7 144), скончавшихся — до 3 249 человек (+150).