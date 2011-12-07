Весенний призыв в РТ не перенесен из-за коронавируса

Впервые в истории призывная кампания проходит в столь нетривиальных обстоятельствах. Республиканские военкоматы при активном участии руководства РТ и представителей местных органов власти провели масштабную подготовительную работу. В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусом, соблюдаются необходимые меры предосторожности.

Например, систематически осуществляется обеззараживание воздуха в помещениях сборного и призывных пунктов. Дезинфицируются все поверхности, с которыми возможен контакт. Согласно распоряжению Генштаба Вооруженных сил РФ сформирована штатная дезинфекционная команда для проведения санобработки территории сборного пункта республики. Обеспечено раздельное посещение военкоматов гражданами, во внутренних помещениях нанесена разметка социального дистанцирования. Поставку продуктов производит аутсорсинговая компания, а качество питания находится на особом контроле.

Воинская команда покидает сборный пункт Татарстана на транспорте, прошедшем дезинфекцию. Каждого призывника снабжают средствами индивидуальной защиты, антисептиками и питанием. Сопровождать новобранцев будет профессиональный медработник. С конечной станции до места прохождения службы команду доставят отдельным транспортом. Всех новоприбывших ждет обязательный двухнедельный карантин.