Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Каравон. Обращение с поздравлением опубликовано на официальном сайте руководителя республики.

Минниханов отмечает, что этот праздник является «самобытным песенно-обрядовым явлением традиционной русской культуры», который уже прочно укоренился в Татарстане.

«Отмечавшийся с незапамятных времён праздник Каравон обрёл в селе Русское Никольское своё неповторимое звучание, гармонично вписавшись в православную культуру и сполна впитав в себя созидательную мудрость земледельцев и сказочный дух живой природы», — добавил Президент РТ в своем обращении.

Также руководитель республики заметил, что в Год родных языков и народного единства в Татарстане празднование русского праздника, наряду с другими национальными праздниками, приобретает особую актуальность.

«Искренне желаю участникам и гостям праздника прекрасного весеннего настроения, счастья, мира, здоровья, добра и благополучия. Шире круг, Каравон!» — заключил Президент РТ.