Роберт Гарипов попросил казанцев не воровать пакеты из дог-боксов

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Руководитель дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов попросил казанцев не воровать пакетики для фекалий собак. Гарипов озвучил свою просьбу во время прямого эфира в Instagram-аккаунте мэрии столицы РТ.
«Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, давайте их оставлять, они нужны для собаководов», — сказал он.
Гарипов напомнил, что всего в городе для выгула собак существует девять расположенных в парках площадок.