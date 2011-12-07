Роберт Гарипов попросил казанцев не воровать пакеты из дог-боксов

Руководитель дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов попросил казанцев не воровать пакетики для фекалий собак. Гарипов озвучил свою просьбу во время прямого эфира в Instagram-аккаунте мэрии столицы РТ.

«Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, давайте их оставлять, они нужны для собаководов», — сказал он.

Гарипов напомнил, что всего в городе для выгула собак существует девять расположенных в парках площадок.