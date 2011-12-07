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Роман Шайхутдинов: «Оценивать качество образования будут по трудоустройству и зарплате выпускников»

Вводить новую программу обучения для студентов 3-4 курсов планируют уже в этом году.

Заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов выступил на марафоне «Новое знание».

В ходе онлайн-дискуссий Шайхутдинов рассказал, что уже в этом году для студентов 3-4 курсов в программы обучения добавят блоки о новых цифровых технологиях. По его словам, такая «цифровая трансформация» будет происходить в сфере здравоохранении, образовании, обрабатывающей и добывающей промышленностях, машиностроении, финансовых услугах и городском хозяйстве.

А оценивать качество образования в российских вузах будут по скорости трудоустройства выпускников и их зарплате. Подобную систему оценки планируется ввести через три года. «Мы измерим, насколько эффективно сработали программы [с усиленным компонентом по цифровым технологиям] и по каким вузам. Каждая деталь проекта будет измеряться: скорость трудоустройства выпускника, его зарплата, в какую индустрию пришел выпускник и что будет делать дальше», — пояснил заместитель премьер-министра РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что американский предприниматель Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание». Марафон, который пройдет с 20 по 22 мая, будет проходить в семи городах России, в том числе в Казани.

Присоединиться к марафону можно бесплатно и без регистрации на сайте.

 

 

 

 

 

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