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Рустам Минниханов откроет ежегодную конференцию «Державинские чтения»

Мероприятие планируется провести в Казанском федеральном университете.

Ежегодная конференция «Державинские чтения» на тему: «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях» пройдёт в Казанском федеральном университете с 24–26 мая.

Известно, что на более чем 15 круглых столах и секциях участники будут дискутировать по поводу новаций законодательства, современной правовой доктрины, приоритетов развития правовой системы и других распространённых проблемах современности.

Планируется, что конференцию откроет президент РТ Рустам Минниханов. В состав присутствующих на мероприятии войдут ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук, ректор КФУ Ильшат Гафуров и др.

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