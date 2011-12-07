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Талия Минуллина пригласила Илона Маска построить завод в Татарстане

Основатель Tesla и SpaceX сказал, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина пригласила основателя Tesla и SpaceX Илона Маска построить завод Tesla в Татарстане. Такой пост Агентство разместило у себя в соцсетях. 

В ролике Минуллина демонстрирует заводы и территорию республики, а также оставляет телефон АИР РТ чтобы Илон Маск мог связаться с Агентством. 

Ранее СМИ сообщали, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ.

КВ
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