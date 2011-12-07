Талия Минуллина пригласила Илона Маска построить завод в Татарстане

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина пригласила основателя Tesla и SpaceX Илона Маска построить завод Tesla в Татарстане. Такой пост Агентство разместило у себя в соцсетях.

В ролике Минуллина демонстрирует заводы и территорию республики, а также оставляет телефон АИР РТ чтобы Илон Маск мог связаться с Агентством.

Ранее СМИ сообщали, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на рынок России и стран СНГ.