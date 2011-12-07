В экологическом двухмесячнике приняли участие более 700 тыс. татарстанцев

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В этом году участниками экологического двухмесячника стали более 700 тыс. жителей Татарстана. Такую цифру привел глава Минэкологии РТ Андрей Шадриков в программе «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину.
В программе «Интервью без галстука» Шадриков сообщил, что в республике всегда дается оценка по количеству принимающих участие в двухмесячнике людей.
«На сегодняшний день в благоустройстве территорий приняли участие около 700 тысяч людей. Это огромная цифра — целая армия», — сказал министр.