В Татарстане празднование Курбан-байрама пройдёт с соблюдением антиковидных мер

Все мероприятия по случаю празднования Курбан-байрама организуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Об этом сообщил председатель центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман РТ Рустам хазрат Валиуллин на пресс-кнференции в ИА «Татар-информ».

«На тот размах празднования, который был в прошлые годы, повлияла ситуация с пандемией. Поэтому все мероприятия традиционного праздника „Курбан-байрам“ пройдут строго с соблюдением санитарных требований», — отметил спикер.

Рустам хазрат Валиуллин подчеркнул, что максимальное количество мероприятий пройдет на улице.

«В молельных залах требуется соблюдение масочного режима. Каждый должен соблюдать социальную дистанцию», — отметил он.