В Татарстане в 2022 году на благоустройство парков потратят 1,9 млрд рублей

В Казани стартовало голосование на портале госуслуг Татарстана и в мобильном приложении «услуги РТ» за парки, которые благоустроят в 2022 году. На эти цели будет выделено более 1,9 млрд рублей. По итогам голосования в перечень будут внесены те объекты, за которые проголосовало большинство жителей Республики Татарстан.

Работы в общественных пространствах ведутся по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«Благодаря программе благоустройства и скверов люди смогут больше времени проводить друг с другом», — отметила исполнительный директор Казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

По мнению председателя Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимура Кадырова, благоустройство парков и скверов позволит привлечь больше людей в общественные пространства, что положительно скажется на здоровье населения и позволит привлечь молодежь к активной деятельности.

«Уверен, что жители городов и районов будут отдавать предпочтения тем местам, где для них будут созданы комфортные условия для проведения свободного времени на свежем воздухе. К тому же это позволит создать для молодежи еще одну площадку для встреч и активностей», — подчеркнул Кадыров.

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.