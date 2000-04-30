ДУМ РТ определил время праздничного намаза и 16 мест в Казани для жертвоприношений на Курбан-байрам

Курбан-байрам в этом году будет отмечаться 20 июля. В Духовном управлении мусульман Татарстана определили время праздничного намаза в городах и сёлах Татарстана.

Во всех мечетях ДУМ рекомендует проводить гает-намаз через 30 минут после восхода солнца. Для Казани, где солнце восходит в 03.27, гает намаз начнётся в 4 утра.

Порядок празднования Курбан-байрама для столицы РТ:

02.30 – утренний намаз;

02.45-03.30 – рецитация Священного Куръана;

03.30-04.00 – праздничный вагаз;

04.00 – гает-намаз;

04.05 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, ду'а.

04.30 – начало жертвоприношения.





Все праздничные мероприятия в мечетях и обряды жертвоприношения пройдут с соблюдением антиковидных мер.

В Казани забойные цеха будут организованы в 16 специальных местах. В других крупных городах республики места для заклания будут согласованы с мухтасибатом.

По решению совета казыев ДУМ РТ, размер нисаба в этом году равен 36 тыс. рублей. Нисаб Курбана – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства. Если мусульманин обладает этой суммой, то он обязан совершить жертвоприношение в Курбан-байрам.