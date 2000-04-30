ДУМ РТ определил время праздничного намаза и 16 мест в Казани для жертвоприношений на Курбан-байрам

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Курбан-байрам в этом году будет отмечаться 20 июля. В Духовном управлении мусульман Татарстана определили время праздничного намаза в городах и сёлах Татарстана.
Во всех мечетях ДУМ рекомендует проводить гает-намаз через 30 минут после восхода солнца. Для Казани, где солнце восходит в 03.27, гает намаз начнётся в 4 утра.
Порядок празднования Курбан-байрама для столицы РТ:
Все праздничные мероприятия в мечетях и обряды жертвоприношения пройдут с соблюдением антиковидных мер.
В Казани забойные цеха будут организованы в 16 специальных местах. В других крупных городах республики места для заклания будут согласованы с мухтасибатом.
По решению совета казыев ДУМ РТ, размер нисаба в этом году равен 36 тыс. рублей. Нисаб Курбана – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства. Если мусульманин обладает этой суммой, то он обязан совершить жертвоприношение в Курбан-байрам.