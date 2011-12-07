Легендарное реалити-шоу БИМ-радио возвращается в эфир после пандемийного перерыва

На БИМ-радио стартовало реалити-шоу «Автогерой-2021», которое уходило на перерыв во время пандемии. Проект был запущен 18 июня. Все, кто уверен в своих знаниях ПДД и мастерских навыках вождения, смогут принять в нём участие.

В первом туре, который продлится до 7 июля, надо ответить на вопрос по ПДД в эфире БИМ-радио. Ответы принимаются на короткий номер 4647. Верные ответы станут пропуском во второй тур — практический.

Он называется «Площадка» и пройдёт 10 июля с 8:00–12:00 на территории центрального отдела ГИБДД Казани. Победители второго отборочного тура проходят в финал.

В завещающем туре 12 июля финалисты с инспекторами ГИБДД проедут по специально составленному городскому маршруту. Их задача — преодолеть его за наименьшее время, соблюдая все правила дорожного движения.

Победитель получит звание Автогероя-2021 и главный приз — выходные в городе-курорте «Свияжские «холмы». За второе и третье место — сертификат в ресторан на 3000 рублей.

Подробные условия реалити-шоу «Автогерой» — на сайте bimradio.ru и на люБИМой волне 102,8.