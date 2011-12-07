Начальнику Татарстанской таможни присвоено звание генерал-майора таможенной службы

Указом Президента России 11 июня этого года начальнику Татарстанской таможни Марату Гараеву присвоено специальное звание генерал-майор таможенной службы. Одним из первых с этим событием начальника таможни лично поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Марат Гараев в таможенных органах с 1993 года, службу начинал в Чувашской таможне, где прошел путь от инспектора до начальника Чебоксарского таможенного поста. С 11 июня 2020 года возглавляет Татарстанскую таможню.