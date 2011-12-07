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Налоговая Татарстана проведёт для налогоплательщиков «открытые классы»

Основной целью проведения открытых классов является возможность ответить на многочисленные вопросы участников, касающиеся выбора кассового аппарата и его обслуживания, применения онлайн-касс плательщиками специальных налоговых режимов.

Во всех налоговых органах Татарстана проведут «открытые классы» для налогоплательщиков. На них люди смогут получить ответы, касающиеся выбора кассового аппарата и его обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

«Только в июне сотрудниками налоговых органов в республике проведено более 40 открытых классов, в которых приняло участие около 500 человек. С 1 июля 2021 года индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, реализующие товары собственного производства, оказывающие услуги, обязаны перейти на применение контрольно-кассовой техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что у самозанятых нет необходимости применения контрольно-кассовой техники, поскольку все расчеты будут производиться в электронном виде через мобильное приложение «Мой налог».

Поэтому, каждый индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, реализующий товары собственного производства, оказывающий услуги, до 1 июля текущего года должен определиться с применением онлайн кассы или же перейти на уплату налога на профессиональный доход.

КВ
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