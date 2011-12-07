Пространство, где искушаешь себя и вдохновляешь…

В нем два зала. Один из них оформлен в светлых тонах и декорирован воздушными рейками, зеркалами, живыми цветами, обставлен мягкой мебелью пастельных оттенков. Работает он в первую половину дня — здесь вы можете позавтракать, выпить кофе, провести деловую беседу.

А второй зал — в темных приглушенных тонах. Он начинает работать с 17.00: в спокойной атмосфере вы сможете насладиться тут интересными блюдами, разнообразными коктейлями и хорошим вином. На входе удивляет внушительный шкаф-витрина, за барной стойкой вам сделают коктейль по желанию.

Меню разработано в соответствии с концепцией каждого зала.

«Месса» — это пространство, где каждый может получить состояние умиротворения. В этом поможет особое меню, например, домашние йогурты, нежнейшие десерты, белковые омлеты с авокадо и т. д., яйца, приготовленные разным способом, каши.

А «Ересь» вводит в дерзкое искушение благодаря таким блюдам, как тартар из говядины; каре ягненка со свеклой, жареным мангольдом и кремом из тыквы; салат с утиной грудкой, грушей и трюфельной заправкой и другие гастрономические новинки.

Разработал это меню и продумал его интересную подачу шеф-повар гастробистро Игорь Павлов. И все для удовольствия своих гостей!

В меню бистро есть и замысловатые овощные позиции, например, стейк из краснокочанной капусты с соусом из икры и маслом петрушки и запеченный баклажан с ореховым соусом.

Идея проекта родилась и развивалась у целой команды людей со вкусом, каждый добавил свою творческую идею. Вдохновил их на это сам город. Иннополис напоминает северную Европу, здесь постоянно ветрено, так как город стоит на холме. Именно ветер и движение положили в основу концепции оформления интерьера и разделения всей зоны на два помещения.