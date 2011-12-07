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Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Максимальная температура воздуха днём может достигнуть +36 градусов.  

В Татарстане из-за установившейся аномально жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение.

«В период с 18 по 25 июня 2021 г. в Республике Татарстан местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)», — сообщили в Гидрометцентре РТ.

Среднесуточная температура этих дней на 9 и более градусов превышает норму. Максимальная температура воздуха днём на неделе может достигнуть +36 градусов. 

В ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

КВ
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