Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Татарстане из-за установившейся аномально жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение.

«В период с 18 по 25 июня 2021 г. в Республике Татарстан местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)», — сообщили в Гидрометцентре РТ.

Среднесуточная температура этих дней на 9 и более градусов превышает норму. Максимальная температура воздуха днём на неделе может достигнуть +36 градусов.

В ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.