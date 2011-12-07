В Казани за три года реконструируют комплекс биологических очистных сооружений канализаций

В столице Татарстана стартовала реконструкция биологических очистных сооружений канализации. Реконструкция позволит модернизировать объект и улучшить качество очистки.

«Реконструкция будет проводиться без остановки непрерывного производства очистки поступающих на очистные сооружения стоков. Выполнение работ будет выполнено в несколько этапов. Так, до 2023 года планируется реконструировать воздуховодную станцию, песколовку 2-й очереди, четыре первичных отстойника, четыре аэротенка, здание решёток номер 2», — сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего на реконструкцию выделено 6,3 млрд рублей по федеральному проекту «Оздоровление Волги» и региональной программы по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике Татарстан.