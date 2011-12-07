Запечённые утиные ножки и салат с козьим сыром: блогер-миллионник из Казани поделился рецептами «Ужина с детективом»

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Мастер-класс проекта прошёл и в Казани. На нём рецептами поделился один из самых известных фуд-блогеров Казани Дмитрий Ознобишин, или как его привыкли видеть в социальных сетях — шеф Дмитрий. В ТикТоке и Инстаграме парень делится роликами с быстрыми и удобными рецептами, которые легко сможет повторить каждый.
И это при условии, что Дмитрий — самоучка, специального образования у него нет, хотя и работал до бешеной популярности в соцсетях поваром в одном из городских ресторанов. В пандемию Дмитрий потерял основную работу и поэтому сосредоточился на соцсетях — выкладывал ролики с рецептами каждый день. Пользователи соцсетей их оценили. Сейчас некоторые рецепты Дмитрия набирают десятки миллионов просмотров.
«Рецепты для „Ужина с детективом“ я отобрал довольно необычные для повседневной кухни. Но главное, они простые в исполнении — приготовить их сможет даже новичок, и при этом очень вкусные. Такие рецепты обычно и просят зрители моего блога», — объяснил фуд-блогер.
На мастер-классе проекта «Ужин с детективом», который телеканал ТВ-3 устроил для казанских блогеров и представителей СМИ, шеф Дмитрий предложил меню полноценного ужина — горячее, салат и десерт.
Процесс приготовления телеканал транслировал в своём аккаунте в Инстаграме. И пока участники в Казани жарили, резали и запекали под руководством Дмитрия, пользователи соцсетей наблюдали за процессом в прямом эфире. С мастер-класса в Казани в онлайн даже летели приветы в другие города, как просили зрители.
Ингредиенты:
Утиные ножки — 2 шт.
Яблоко — 2 шт.
Масло сливочное — 80 г.
Сахарный песок — 100 г.
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — 1 ст. ложка
Пара стеблей зелёного лука для украшения
1. Ножки солим и перчим по вкусу, смазываем растительным маслом, а после отправляем на гриль или на сковородку-гриль, обжаривая с каждой стороны до золотистой корочки.
2. После укладываем ножки на противень, покрываем его фольгой и отправляем в духовку на 1 час при температуре 200 °С.
3. Очищенные от сердцевины яблоки нарезаем на толстые кольца и отправляем на сковородку к растопленному сливочному маслу с сахаром. Перемешиваем и тушим до мягкости 7 минут.
4. После выкладываем ножки и яблочные кольца на тарелку, поливаем яблочной карамелью и посыпаем для подачи зелёным лучком.
«Если вы будете увеличивать порции, укладывать ножки плотно на противень, лучше увеличить и время приготовления», — уточнил Дмитрий.
Ингредиенты:
Свекла — 1 шт.
Салат корн — 1 шт.
Сыр сливочный козий, мягкий — 1 шт.
Кедровые орешки — 30 г.
Малина свежая (желательно) или замороженная — 5-7 ягод
Для соуса:
Мед — 1 ст. л.
Горчица зернистая — 1 ст. л.
Горчица обычная — 1 ч. л.
Уксус винный — 1 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль — 1 щепотка
1. Свеклу запекаем, завернув в фольгу с растительным маслом и солью, в духовке 1 ч 20 минут при 180° С. Периодически добавляем немного воды на противень.
2. Для соуса — соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородной массы.
3. Свеклу нарезаем в произвольной форме, смешиваем с корном, козьим сыром, а затем выкладываем горкой на тарелку. Поливаем соусом, а сверху посыпаем обжаренными кедровыми орешками и ягодами малины.
Ингредиенты:
Сахарный песок — 3 ст. л.
Сливочное масло — 50 г
Клюква — 60 г
Груша сорта пакхам большая — 1 шт.
Грецкие орехи — 50-60 г
Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка
Сыр бри круглый — 1 шт.
Мороженое пломбир — 70-100 г
1. Сахарный песок растапливаем на скороде до карамельного цвета, добавляем сливочное масло, выкладываем в сироп нарезанную слайсами грушу с клюквой. Тушим пару минут.
Выкладываем на тарелку, чтобы остыло, карамель оставляем в сковороде.
2. На присыпанном мукой столе делим слоеное тесто на 2 части, раскатываем одну часть в квадрат, чтобы тесто покрывало противень, а сыр бри режем пополам и ставим на тесто в центр противня.
3. Сверху выкладываем начинку и часть грецких орехов и накрываем второй половиной слоеного теста.
4. Смазываем края теста яйцом и соединяем их, а после смазываем яйцом верхний слой.
5. Выпекаем десерт в духовке 20 минут при 200 °С.
6. Вытаскиваем из духовки и даём остыть 10 минут. Выкладываем рядом мороженое, поливаем карамелью сверху и подаем.
Смотрите новые выпуски и готовьте «Ужин с детективом» на ТВ-3 с понедельника по четверг, в 19:30. Приятного аппетита!