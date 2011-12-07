Запечённые утиные ножки и салат с козьим сыром: блогер-миллионник из Казани поделился рецептами «Ужина с детективом»

Мастер-класс проекта прошёл и в Казани. На нём рецептами поделился один из самых известных фуд-блогеров Казани Дмитрий Ознобишин, или как его привыкли видеть в социальных сетях — шеф Дмитрий. В ТикТоке и Инстаграме парень делится роликами с быстрыми и удобными рецептами, которые легко сможет повторить каждый.

И это при условии, что Дмитрий — самоучка, специального образования у него нет, хотя и работал до бешеной популярности в соцсетях поваром в одном из городских ресторанов. В пандемию Дмитрий потерял основную работу и поэтому сосредоточился на соцсетях — выкладывал ролики с рецептами каждый день. Пользователи соцсетей их оценили. Сейчас некоторые рецепты Дмитрия набирают десятки миллионов просмотров.

«Рецепты для „Ужина с детективом“ я отобрал довольно необычные для повседневной кухни. Но главное, они простые в исполнении — приготовить их сможет даже новичок, и при этом очень вкусные. Такие рецепты обычно и просят зрители моего блога», — объяснил фуд-блогер.

На мастер-классе проекта «Ужин с детективом», который телеканал ТВ-3 устроил для казанских блогеров и представителей СМИ, шеф Дмитрий предложил меню полноценного ужина — горячее, салат и десерт.

Процесс приготовления телеканал транслировал в своём аккаунте в Инстаграме. И пока участники в Казани жарили, резали и запекали под руководством Дмитрия, пользователи соцсетей наблюдали за процессом в прямом эфире. С мастер-класса в Казани в онлайн даже летели приветы в другие города, как просили зрители.

Утиные ножки с карамелизированным яблоком

Ингредиенты:

Утиные ножки — 2 шт.

Яблоко — 2 шт.

Масло сливочное — 80 г.

Сахарный песок — 100 г.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. ложка

Пара стеблей зелёного лука для украшения

1. Ножки солим и перчим по вкусу, смазываем растительным маслом, а после отправляем на гриль или на сковородку-гриль, обжаривая с каждой стороны до золотистой корочки.

2. После укладываем ножки на противень, покрываем его фольгой и отправляем в духовку на 1 час при температуре 200 °С.

3. Очищенные от сердцевины яблоки нарезаем на толстые кольца и отправляем на сковородку к растопленному сливочному маслу с сахаром. Перемешиваем и тушим до мягкости 7 минут.

4. После выкладываем ножки и яблочные кольца на тарелку, поливаем яблочной карамелью и посыпаем для подачи зелёным лучком.

«Если вы будете увеличивать порции, укладывать ножки плотно на противень, лучше увеличить и время приготовления», — уточнил Дмитрий.

Салат корн с запечённой свеклой, козьим сыром и кедровыми орешками

Ингредиенты:

Свекла — 1 шт.

Салат корн — 1 шт.

Сыр сливочный козий, мягкий — 1 шт.

Кедровые орешки — 30 г.

Малина свежая (желательно) или замороженная — 5-7 ягод

Для соуса:

Мед — 1 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Горчица обычная — 1 ч. л.

Уксус винный — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1 щепотка

1. Свеклу запекаем, завернув в фольгу с растительным маслом и солью, в духовке 1 ч 20 минут при 180° С. Периодически добавляем немного воды на противень.

2. Для соуса — соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородной массы.

3. Свеклу нарезаем в произвольной форме, смешиваем с корном, козьим сыром, а затем выкладываем горкой на тарелку. Поливаем соусом, а сверху посыпаем обжаренными кедровыми орешками и ягодами малины.

Запечённый в слоёном тесте сыр бри с грушей и клюквой

Ингредиенты:

Сахарный песок — 3 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Клюква — 60 г

Груша сорта пакхам большая — 1 шт.

Грецкие орехи — 50-60 г

Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка

Сыр бри круглый — 1 шт.

Мороженое пломбир — 70-100 г

1. Сахарный песок растапливаем на скороде до карамельного цвета, добавляем сливочное масло, выкладываем в сироп нарезанную слайсами грушу с клюквой. Тушим пару минут.

Выкладываем на тарелку, чтобы остыло, карамель оставляем в сковороде.

2. На присыпанном мукой столе делим слоеное тесто на 2 части, раскатываем одну часть в квадрат, чтобы тесто покрывало противень, а сыр бри режем пополам и ставим на тесто в центр противня.

3. Сверху выкладываем начинку и часть грецких орехов и накрываем второй половиной слоеного теста.

4. Смазываем края теста яйцом и соединяем их, а после смазываем яйцом верхний слой.

5. Выпекаем десерт в духовке 20 минут при 200 °С.

6. Вытаскиваем из духовки и даём остыть 10 минут. Выкладываем рядом мороженое, поливаем карамелью сверху и подаем.

Смотрите новые выпуски и готовьте «Ужин с детективом» на ТВ-3 с понедельника по четверг, в 19:30. Приятного аппетита!