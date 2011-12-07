По кладбищу, без гида и на сапборде: какие необычные прогулки и экскурсии предлагают в Казани

Экскурсия по Арскому некрополю

Пешеходная экскурсия по Арскому кладбищу будет интересна как гостям города, так и его жителям, говорят организаторы.

Кладбище основано в 1766 году. На нем захоронены многие знаменитые люди, которые жили и работали в Казани. Экскурсоводы расскажут о известном химике Александре Арбузове, летчике-герое Михаиле Девятаеве, математике Николае Лобачевском. Покажут и установленный на Арском кладбище могилу-кенотаф Василию Иосифовичу Джугашвили.

Стоимость билета: 349 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Организаторы: https://taplink.cc/kazantrip2010

Ночная прогулка со старым фонарщиком Farolero

Ежедневно в 8 часов вечера экскурсию по Казани проводит гид в роли старого фонарщика Фаролеро. На ней вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники и проведут по самому центру Казани. Вы увидите Дворец земледельцев, Площадь Первого мая, Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, памятник зодчим.

На экскурсии вы узнаете, какой писатель обошел Шаляпина в пении, как простая уточка создала целый мир, в каком казане вода кипит без огня, чем особенна разметка перед мечетью Кул Шариф. Ну и, конечно, о людях, которые связаны с нашим городом.

Стоимость билета: для взрослого 1900 рублей, для детей — 950 (приобретается только с взрослым). В стоимость билета входит театрализованная экскурсия, аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников, зонт на случай дождя, горячие напитки и угощения, памятный подарок.

Продолжительность экскурсии: 1 час 10 мин.

https://www.sputnik8.com/

Фотопрогулка без гида по непарадной Казани

Вы посетите неприметные, но атмосферные места Казани, где можно сделать много интересных снимков.

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Интерактивная экскурсия предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами и визуальным сопровождение. Среди плюсов ее — вы не зависите от гида и экскурсия идет в вашем собственном темпе. А вот, есть ли у такой экскурсии минусы, каждый решает сам.

По маршруту экскурсии — доходный дом имени Сурина, жилой дом от Авиаинститута. Вы увидите уютные дворики на Муштари, которые сохранили дух времени, узнаете, где находится настоящая Марусовка и скрываются оригинальные казанские парадные, то есть откроете для себя город с новой стороны.

Возьмите с собой заряженный телефон и наушники. Вы можете выбрать любое удобное время.

Стоимость билета: 590 рублей.

https://wegotrip.com/ru/

Прогулка на сапбордах по озеру Кабан

По озеру Средний Кабан, который находится в сердце города, вы проплывете новую и старую часть казанского зоопарка, осмотрите с воды Центр гребных видов спорта, построенный к Универсиаде. А также поймаете брызги самого большого фонтана Казани — у театра Камала, и полюбуетесь зелеными набережными. Желающие смогут искупаться. Если вы выберете вечернее время, то застанете «золотой час», а с середины июня — заход солнца.

Бонус к прогулке — вы сможете научиться управлять доской и сделать красивые снимки с воды.

Перед прогулкой вас ждет инструктаж, а во время прогулки с вами будет мастер спорта по гребле на байдарках. Без спасательных жилетов не обойдется — безопасность превыше всего.

Набирают в группу не больше 8 человек. Не допускаются дети моложе 10 лет, дети 14-18 лет только в сопровождении родителей. Дети моложе 14 должны быть на одном сапе со взрослым.

Прогулки проходят ежедневно в 16.00 и 18.00.

Стоимость билетов: на прогулку в 16.00 — 1800 рублей, 18.00 — 2000 рублей.

Продолжительность прогулки: 1 час.

https://extraguide.ru/

Казанский стрит-арт

На экскурсии вам покажут граффити, датированные 1970-ми годами, а также расскажут, как к концу 1980 года до столицы дошло движение хип-хоп. Вы узнаете, чем отличается любительское разрисовывание стен от современного искусства. Вам покажут работы мастеров, рисующих под псевдонимами Pixelpancho, Etam Cru, Steve Locatelli, Nomerz, Morik & Aber, Aeropop и других.

Набирают в группу до 20 человек.

Стоимость билетов: 550 рублей за человека.

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 мин.

https://extraguide.ru/

Джазовая Казань

Эта экскурсия станет погружением в эпоху джаза. Прогулка начнется с улицы Баумана — именно здесь находятся локации, связанные с жизнью джаза в Казани. Вам покажут места, где зародился джаз в столице республики, а также дома, где жили знаковые фигуры джаза Казани.

Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали «нелегальной» музыкой, как Казань оказалась претендентом на титул джазовой столицы Советского Союза, что такое казанский «Шанхай» — экскурсия ответит на все эти вопросы.

Набирают в группу до 10 человек.

Стоимость билетов: 550 рублей за человека.

Продолжительность экскурсии: 1 час.

https://extraguide.ru/