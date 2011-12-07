Птенцам орланов-белохвостов из Альметьевского района дали имена

Птенцов орланов-белохвостов, родившихся в национальном парке «Нижняя Кама» Альметьевского района, теперь зовут Айдар и Айгуль. Эти имена победили в народном голосовании среди подписчиков известного орнитолога Ринура Бекмансурова, отмечает Госкомитет по биологическим ресурсам РТ.

По условиям конкурса, допускались до голосования только те варианты татарских имен, которые начинались на букву «А». Таким образом, обе птицы могли бы носить имена Алмаз и Амира, Айнур и Альма. На сегодняшний день Айдару исполнилось 58 дней, Айгуль — 56 дней.

Птенцов окольцевали 10 июля. Для всех птиц из Волго-Уральского региона предусмотрен специальный номерной знак в целях исследования животных.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что нацпарк «Нижняя Кама» запустил онлайн-трансляции из гнезда орлов. Редакция публиковала список ссылок, по которым можно понаблюдать за хищными птицами.