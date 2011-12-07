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В Казани задержали подозреваемого в хищении 20 млн рублей, который представился в банке другим человеком

Полицейским удалось вычислить злоумышленника, который получил на руки сумму в долларах.

В столице Татарстана полицейские задержали подозреваемого в хищении около 20 млн рублей. Об этом сообщает МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани совместно с коллегами из отдела полиции „Ямашевский“ задержан подозреваемый в краже порядка 20 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию Казани обратился местный житель, рассказав, что с его счета были похищены все деньги. Полицейским удалось вычислить злоумышленника, который представился пострадавшим, оставил заявление о закрытии счетов, а позже получил на руки свыше 264 тыс. долларов США.

Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. 

КВ
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