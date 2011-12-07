В Казани задержали зеленодольца, попытавшегося продать справку об отсутствии короновируса

В столице Татарстана сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД задержали мужчину, который продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Также правоохранители установили еще одного мужчину, который работает в частной медицинской клинике. Он же и изготавливал поддельные документы.

Всего они продали около 90 фиктивных справок.

Сейчас в отношении жителя Зеленодольска возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».