В КФУ объяснили, почему будут вакцинировать сотрудников и студентов

Приказ о вакцинации студентов и сотрудников КФУ был принят в связи с требованиями российского законодательства об образовании, на образовательную организацию сейчас возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения и работы. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе вуза.

«В соответствии с письмом замминистра образования и науки РФ Петра Кучеренко, подведомственным Минобрнауки России организациям (коим является и КФУ) предписано обеспечить вакцинацию работников в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для вакцинации в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Срок для обеспечения 100% вакцинации студентов не установлен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во избежание рисков возникновения инфекционных очагов заражения на локальном уровне предложено открыть на территории КФУ дополнительные прививочные пункты и информировать обучающихся вакцинации.

«Учебный процесс не пострадает. Сегодня многие обучающиеся и работники университета, понимая важность создания безопасных условий для себя, своих близких и окружающих уже прошли вакцинацию. Многие из нас уже переболели и знают, как сложен период болезни и реабилитации», — объяснили в пресс-службе.

Приказом КФУ предусмотрено возможное изменение пропускного режима в зданиях КФУ. Пропускать могут при предъявления при входе отрицательного результата теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, сертификата о вакцинации — можно в виде кода на телефоне, справки врача о медицинском отводе от вакцинации или справки о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

В случае принятия таких мер ограничения коснутся всего кампуса университета, а учебный процесс будет обеспечен в соответствии с установленными требованиями.