Застройщик просит мэрию увеличить площадь казанского ЖК «Новые Горки»

Мэрия Казани назначила дату общественного обсуждения нового проекта, по которому предусмотрено увеличение площади территории казанского ЖК «Новые Горки».

Застройщик ООО «Грань» просит увеличить территорию, но при этом планирует уменьшить площадь озеленения жилого комплекса

Обсуждения пройдут с 22 июля до 26 августа на сайте dispute.kzn.ru.

Напомним, что жилой комплекс начали застраивать еще несколько лет назад. На данный момент возведено менее 10 домов, при общем плане будущей застройки в 19 домов. Также на территории появятся парковка, детский сад и школа.