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Казанские госавтоинспекторы проведут рейды по выявлению латентных нарушений

Автоинспекторы будут проверять водителей, которых ранее привлекали к административной ответственности.

В Казани сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению латентных нарушителей ПДД, предупредили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД проверят привлекавшихся ранее к административной ответственности водителей за нарушение перевозки детей и управление транспортным средством без прав. Также будут проведены проверки на трезвость и на недопустимые изменения в конструкцию авто.

С водителями, которые не платят штрафы за нарушение ПДД будет проводиться адресная работа. 

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