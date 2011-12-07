Казанские госавтоинспекторы проведут рейды по выявлению латентных нарушений

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Казани сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению латентных нарушителей ПДД, предупредили в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД проверят привлекавшихся ранее к административной ответственности водителей за нарушение перевозки детей и управление транспортным средством без прав. Также будут проведены проверки на трезвость и на недопустимые изменения в конструкцию авто.
С водителями, которые не платят штрафы за нарушение ПДД будет проводиться адресная работа.