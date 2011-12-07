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Минуллина: У меня нет личного «Инстаграма», только Facebook, чтобы общаться с друзьями из других стран

Руководитель АИР РТ рассказала, почему не заводит аккаунт в Instagram.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала ИА «Татар-инфоорм», почему она не заводит аккаунт в Instagram.

«Мне неинтересно, кто куда с кем пошел, кто что ел, что надел. Моя жизнь достаточно насыщенна и интересна, чтобы я занималась ею. Много времени уходит на работу, поэтому свободное время я скорее потрачу на общение с близкими и друзьями или почитаю книгу, чем буду сидеть в соцсетях и смотреть, что у кого происходит», — рассказала Минуллина.

Она также уточнила, что зарегистрирована в Facebook, но заходит туда редко, чтобы пообщаться с друзьями из других стран. 

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