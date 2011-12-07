В Альметьевске открыли фотовыставку в честь 30-летия ИА «Татар-информ»

В Альметьевске открыли третью выставку «Это наша с тобой история» в честь 30-летия ИА «Татар-информ» и 100-летия ТАССР, сообщает ИА «Татар-информ».

«У нас радостное событие — открытие передвижной выставки, посвященной 100-летию ТАССР и 30-летию ИА „Татар-информ“, в первом городе республики после Казани. Автор работ Рамиль Гали — один из самых известных фотографов и летописец Татарстана», — рассказал гендиректор «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Он также напомнил, что первые две выставки организованы в Казани — в ТЦ «Мега» и в парке им. Горького.

На фотовыставке представлено 30 работ, три из которых подобраны под город: «Дорога в Альметьевск, 1997 год», «Добыча нефти в Альметьевске» и «Нефтяники Альметьевска, 1997 год».

После окончания выставки по одной работе подарят главе исполкома Альметьевска и гендиректору «Татнефти».

Фотовыставка разместилась в торговом центре города. Посетить ее можно до 21 сентября.