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В Казани продают самую большую квартиру в ПФО площадью 618 кв. м.

Цена апартаментов – 33 млн рублей.

В Казани продается самая большая квартира в ПФО площадью 618,2 кв. м., сообщают аналитики «ЦИАН».

Апартаменты находятся на улице Меридианной. Их стоимость составляет 33 млн рублей.

В квартире пять комнат, но большую площадь помещения занимает терраса с видом на Кремль — около 620 кв. м. Дом, в котором находится квартира, построен в 2006 году.

На втором месте — Нижний Новгород. Здесь продается квартира площадью 466,7 кв. м. за 50 млн рублей.

Троку лидеров завершает Пермь, в которой на продажу выставлена квартира размером в 450 «квадратов» за 70 млн рублей. 

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