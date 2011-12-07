В Казани продают самую большую квартиру в ПФО площадью 618 кв. м.

В Казани продается самая большая квартира в ПФО площадью 618,2 кв. м., сообщают аналитики «ЦИАН».

Апартаменты находятся на улице Меридианной. Их стоимость составляет 33 млн рублей.

В квартире пять комнат, но большую площадь помещения занимает терраса с видом на Кремль — около 620 кв. м. Дом, в котором находится квартира, построен в 2006 году.

На втором месте — Нижний Новгород. Здесь продается квартира площадью 466,7 кв. м. за 50 млн рублей.

Троку лидеров завершает Пермь, в которой на продажу выставлена квартира размером в 450 «квадратов» за 70 млн рублей.