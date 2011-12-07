В Татарстане на программу капремонта потратили уже 3,56 млрд рублей

В Татарстане на программу капремонта в этом году потрачено уже 3,56 млрд рублей. Отчитался о ходе капремонта в республике глава минстроя РТ Фарит Ханифов.

«По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах ситуация следующая: по общеобразовательным организациям из 42 запланированных объектов работы ведутся на 11, на 31 объекте работы завершены», — уточнил министр.

В этом году планируется отремонтировать 36 школ: на 17 объектах — еще ведутся работы, на 19 — уже завершены. Также ведется реновация трех коррекционных школ.

Что касается детских садов, то в 2020 году планировалось отремонтировать 87 ДОУ: 30 — уже готовы, 57 — ремонтируются.

Из 17 ресурсных центров работы завершены на пяти, из 21 спортивного объекта — на двух, из пяти молодежных центров — на двух.

Кроме того, ремонтируются два детских оздоровительных лагеря, в четырех учреждениях работы завершены.