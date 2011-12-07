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В Татарстане ожидается туман 23 августа

Ветер умеренный северо-западный, северный.

В Татарстане 23 августа ожидается туман, предупредили синоптики из Гидрометцентра РТ. Ухудшение погоды прогнозируется на ночь и утро. В течение дня — умеренный северо-западный, северный ветер.

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