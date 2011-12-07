Все студенты КФУ получат многоразовые маски

В предстоящем учебном году масочный режим будет обязателен как для студентов, так и преподавателей Казанского федерального университета. В первый же день учебы всем студентам вуза выдадут многоразовые маски.

Об этих и других особенностях учебы в КФУ шла речь в ходе прямого эфира на сайте вуза, сообщает пресс-служба КФУ.

Особенность нынешнего учебного года в КФУ – он будет проходить в гибридном формате. Те студенты, которые живут в Казани, будут посещать лекции как обычно, а для тех, кто находится вне Казани и вообще не в России, организуют онлайн-трансляции занятий.

Предполагается, что когда преподаватель будет находиться на достаточно большом расстоянии от студентов, он сможет маску снимать. В аудиториях студенты будут рассаживаться так, чтобы была соблюдена социальная дистанция. При входе в здания КФУ у всех будет измеряться температура.