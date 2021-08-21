«Пиар, но с благими намерениями»: шеф-повары Казани решили помочь бабушкам на рынке

На Центральном рынке Казани прошла акция «Шеф и яблоко», придуманная Гильдией поваров совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров Татарстана. Акция носит социальный характера и призвана поддержать садоводов и фермеров, заверили организаторы. Как повара тащили мешки с яблоками, проверяли их на нитраты и сравнивали этот фрукт с картошкой, открыто признаваясь в жажде хайпа, — в репортаже «КВ».

Получают выгодный пиар, помогая старикам

Одиннадцать казанских шеф-поваров, облаченные в свои кители, вышли на Колхозный рынок в аномальную для столицы Татарстана 37-градусную жару. Вооружившись нитратомерами и большими мешками, толпа людей разгуливала по торговым рядам в поисках бабушек, пытающихся продать свой товар в знойный летний день. Впрочем, найти их не составило труда.

Центральный рынок тоже не стал исключением, за его прилавками, переполненными яблоками, можно было встретить как местных продавцов, так и приехавших с соседних регионов — Марий Эл и Чувашии. Жалея пожилых людей, пытающихся заработатью, продавая фрукты на душных торговых точках, рестораторы решили закупиться домашними плодами. Как они обещали, после покупки все фрукты пойдут на приготовления различных блюд в ресторанах Казани. При этом повара покупают урожай исключительно по рыночной цене, не торгуясь ни на рубль.

«Гуляя по местным рынкам, мы с Андрюхой [Андрей Саховский, один из концепт-шефов кафе «Сказка”] подошли к бабушке и поинтересовались, сколько стоят у нее яблоки. Бабушка сказала, что отдаст все за 38 рублей. Низкая цена, потому что рынок переполнен яблоками, и они никому не нужны», — рассказал концеп-шеф кафе «Сказка» Михаил Шарипов про зарождение идеи акции.

Так, за один вечер он вместе с напарником Саховским решили собрать всех своих знакомых и устроить шоп-тур на казанский рынок. Правда, воодушевились повары не только состраданием, но и хайпом. «Да, это пиар, но ведь классно, когда пиар сопровождается благим делом», — честно признался Шарипов.

«Яблоки — уникальный продукт, как картошка»

При всех своих благих намерениях повара и рестораторы не забыли и о профессиональных принципах. Поэтому кроме вместительных мешков и ведер, они взяли с собой нитратомеры. Это приборы, с помощью которых можно проверить содержание нитратов в плодах. Для этого их нужно только продырявить. Так, следуя принципу «доверяй, но проверяй», повара исследовали каждый фрукт под заверения продавцов о 100%-й экологичности домашних яблок.

Правда, никто из бабушек не был против таких мер. Что делали бы повара, если вдруг в продырявленном яблоке оказался химикат, они не уточнили. Но к счастью, првышенного уровня нитратов в плодах не обнаружилось.

Помимо этого, участники социальной акции оценивали внешний вид фрукта, а также интересовались, где были выращены плоды. «Фрукты выращиваем сами, ничем не опрыскиваем, все натуральное» — рассказала одна из бабушек, приехавшая на рынок из Чувашии.

Как рассказали «Казанским ведомостям» шеф-повара, из этих яблок в ресторанах столицы Татарстана будут готовить различные блюда: от стандартной шарлотки до необычного сырного мороженого.

«Из яблок мы готовим множество блюд. Так, например, пюре из яблок и сельдерея. В рецепте мы заменяем обычное молоко — кокосовым, так как оно схоже по вкусу. Или же приготовим сырное мороженое с карамелизированными яблоками», — рассказал участник Гильдии поваров РТ, Шеф-повар Алексей Чернов.

На акцию бабушки реагировали спокойно

На такое проявление щедрости и яблочного шопоголизма бабушки, их продававшие, реагировали спокойно и без энтузиазма. Возможно, яблоки на рынках Казани продаются итак неплохо, и подобный ажиотаж — не редкость. А вот шагающие по пятам поваров журналисты и фотографы, постоянно снимающие все происходящее, явно смущали и удивляли непривыкших к такой медийности продавщиц.

Но как бы то ни было, участники акции остались довольны как покупками, так и своей идеей. «Очень радует, что Татарстан является частью современной мировой практики, когда появляются идеи, которые реализуются таким образом» — отметил Максим Шарипов.

Обретет ли пилотный проект популярность, пока неизвестно. В планах организаторов акции задействовать шеф-поваров из других ресторанов, чтобы у них рождались подобные идеи и они могли реализовывать их, подчеркнул Шарипов.

В любом случае, даже если акция делается ради хайпа, а местные бабушки на рынке не нуждаются в сострадании, посыл поваров и рестораторов определенно носит позитивный характер. Возможно, оценив качество рыночных продуктов, общепит города перейдет полностью на местную продукцию не столько из жалости к пожилым продавцам и жажды пиара, а сколько из уважения к потребителям.