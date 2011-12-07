Премия «Манзара» с корешем пройдет в казанском Дворце единоборств 29 августа

Спортивно-музыкальная премия «Манзара» состоится 29 августа в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». В программе премии, которая призвана популяризировать кореш, пропагандировать ЗОЖ и национальную культуру, заявлены театрализованная шоу-программа, концерт, а также поединки спортсменов. Стартует премия в 13.00.

На премию «Манзара» допускаются борцы в возрасте от 19 лет и старше со спортивной подготовкой не ниже второго разряда. Весовые категории — до 130, 110 и 85 кг.

За несколько лет существования премии за звание абсолютного батыра боролись именитые спортсмены, чемпионы мира, мастера спорта международного класса. На арене «Манзары» побывали лучшие атлеты из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.

И даже такой непривычный вид спорта, как сумо, в Татарстане был впервые представлен на премии «Манзара». Федерация сумо России пригласила для выступления самых именитых чемпионов Европы и мира. Соревнования по сумо на премии стали первыми шагами и основой для проведения чемпионатов и первенств России и Европы в Казани.

«Манзара» переводится как «панорама» или «зрелище», самая высокая точка, откуда открывается обзор на мир. А расправивший крылья орел, который как раз и может смотреть на мир с высоты, является символом премии.



