Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для Национальной библиотеки Татарстана

Национальная библиотека Татарстана разместится в НКЦ «Казань», для этих целей территория центра будет расширена. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Что касается Национальной библиотеки Татарстана, то под нее хорошо подходит НКЦ „Казань“, мы эту площадку немного расширим, и библиотека разместится там. Кто бы что ни говорил, такого места, как НКЦ „Казань“, больше нигде нет по функционалу и по привлекательности. Все эти задачи будут решены», — сказал Минниханов. Напомним, в послании Госсовету в 2017 году Президент РТ призвал Правительство республики ускорить реализацию проектов по возведению знаковых юбилейных объектов в столице Татарстана — Национальной библиотеки и крупного универсального концертного зала. Интервью выйдет на сайте sntat.ru 22 сентября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18:30 и в воскресенье в 13:30.