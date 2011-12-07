МВД по РТ: Сообщение о новом наркотике «земляника» – фейк

Сообщение о новом наркотике «земляника» – фейк, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.В последние дни в соцсетях и мессенджерах появилась пугающая информация, что в республике появился новый наркотик с названием «земляника». Сообщение было якобы получено от работника «Кировского территориального управления образования» Дубининой. В нем чиновница утверждала, что наркотик раздают детям в школьных дворах.Сотрудники МВД проверили информацию и выяснили, что наркотика, подходящего под описание и с названием «земляника» в незаконном обороте на территории Татарстана нет.Также полицейские выяснили, что «Кировского территориального управления» и сотрудника с фамилией Дубинина в структурах Министерства образования РТ не существует.МВД Татарстана просит жителей республики не воспринимать данные сообщения всерьез и не делать массовую рассылку фейковых новостей по соцсетям и мессенджерам.Обо всех подозрениях о возможных правонарушениях вы можете сообщать по телефону доверия: 291-20-02 или телефону 02.