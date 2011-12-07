Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 23 сентября в РТ

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 23 сентября в Татарстане. Так, ночью и утром местами на территории республики и в Казани ожидается туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на прес-службу КФУ сообщало, что с 22-го по 24 сентября в Татарстане установится кратковременное бабье лето.