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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 23 сентября в РТ

Ночью и утром 23 сентября местами на территории республики и в Казани ожидается туман.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 23 сентября в Татарстане. Так, ночью и утром местами на территории республики и в Казани ожидается туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на прес-службу КФУ сообщало, что с 22-го по 24 сентября в Татарстане установится кратковременное бабье лето. 
КВ
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