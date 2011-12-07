В 2019 году в Татарстане планируется взяться за благоустройство пляжей

В 2019 году пляжи войдут в проект благоустройства общественных пространств Республики Татарстан. Об этом Президент РТ рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».Президент республики отметил, что Татарстан по части благоустройства общественных пространств находится лишь в начале пути.«Что мы сделали? Только начали приводить в порядок скверы, парки, пешеходные переходы... Дворы — это тоже общественные пространства. На следующий год участие в этой программе примут пляжи. У нас по большому счету нет нигде нормальных пляжей», — признал Рустам Минниханов.Он напомнил, что с начала года на воде погибло около 70 человек. Президент Татарстана сказал, что для улучшения ситуации нужно обучать детей плаванию и контролировать распитие спиртных напитков на пляжах.«У нас 70 человек погибло на воде. Почему это происходит? Потому что не обучаем плаванию, а всех детей надо этому обучать. Во всех районах, где не было бассейнов, их в этом году построили. Конечно же, если организовать места для купания, там можно поставить людей, которые бы контролировали и плавание, и распитие [спиртных напитков]. По большому счету, к сожалению, много ситуаций возникает из-за того, что в жаркую погоду люди употребляют крепкие напитки», — отметил Президент РТ.