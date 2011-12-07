В Татарстане хотят выплачивать пособие молодым специалистам сельских организаций культуры

В Татарстане намерены оказать поддержку молодым специалистам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты в организации культуры, искусства и кинематографии. Президентом республики согласована единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей для специалистов со средним профессиональным образованием и 100 тыс. рублей – с высшим образованием. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в республиканский закон «О культуре». Министр культуры РТ Ирада Аюпова пояснила, что документ разработан для поддержки молодых специалистов, поступивших на работу в государственную или муниципальную организацию, расположенную в сельском населенном пункте в год окончания учебного заведения, которое ведет образовательную деятельность по программам в области культуры и искусства.«Предлагаемая законопроектом мера позволит привлечь выпускников профильных образовательных организаций в сельские организации культуры, искусства и кинематографии республики, – отметила Аюпова. – Это неплохая надбавка для начинающего специалиста в сельской местности. У них, например, нет трат на транспорт».По словам министра культуры РТ, потребуется утверждение Кабмином РТ размера и порядка выплаты единовременного пособия молодым специалистам. «Финансирование будет закладываться в бюджете», – уточнила она.Парламентарии рекомендовали принять законопроект в первом чтении.