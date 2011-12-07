Детский омбудсмен РТ может занять пост судьи Конституционного суда РТ

Детский омбудсмен РТ Гузель Удачина может занять пост судьи Конституционного суда РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

24 сентября депутаты Госсовета РТ рассмотрят кандидатуры трех судей, так как у предыдущих истек срок полномочий. Во время заседании также будет назначен замглавы Конституционного суда РТ, а также будут приняты окончательные решения по замещаемым должностям.

Помимо Удачиной на пост судьи Конституционного суда РТ претендуют также бывший заместитель председателя Верховного суда РТ Марат Хайруллин и экс-глава Вахитовского районного суда Казани Фанис Мусин.