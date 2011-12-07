Фаттахов: Пандемия коронавируса стала первым кризисом для нынешней молодежи

21 сентября в Казани стартовал Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов. Министр молодежи РТ Дамир Фаттахов и замруководителя Росмолодежи Григорий Гуров обсудили с участниками слета вопросы о том, как изменилась жизнь молодежи за время пандемии и какие изменения повлечет сложившаяся в мире ситуация, сообщает ИА «Татар-информ».

«Пандемия коронавируса стала первым кризисом для нынешней молодежи, который действительно на них отразился. Я имею в виду, что молодые люди, которые сильно любят свободу, столкнулись с серьезными ограничениями. В этом разрезе мир не будет прежним», — отметил Фаттахов.

По мнению министра, сегодняшняя молодежь уже готова к форс-мажорным обстоятельствам и сможет строить планы на будущее с учетом стрессовых ситуаций.

«Цифровизация стала тем мостиком, благодаря которой мы можем сохранить свою реальность, используя дополнительные сервисы, которые помогают коммуницировать, развлекаться и жить так, как ты хочешь», — заметил Гуров.

Однако, переводить мероприятия в онлайн-формат не планируется, отметил спикер. Скорее всего, при проведении форумов и слетов будет использоваться смешанный формат проведения.

Всероссийский слет Национальной лиги студотрядов в Казани собрал около 700 человек из 18 российских регионов.