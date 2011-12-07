Турецкий авиаперевозчик увеличит количество рейсов из Казани в Стамбул. Дополнительная частота введется по понедельникам с 12 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, татарстанцы и жители ближайших регионов смогут посетить восточный город 4 раза в неделю. Пока в культурный центр Турции рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам. Время в Турции совпадает с московским. Визы для посещения этой страны сроком на период до 60 дней не требуется.