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Турецкий авиаперевозчик увеличит количество рейсов из Казани в Стамбул

Рейсы будут выполнятся по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Турецкий авиаперевозчик увеличит количество рейсов из Казани в Стамбул. Дополнительная частота введется по понедельникам с 12 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, татарстанцы и жители ближайших регионов смогут посетить восточный город 4 раза в неделю. Пока в культурный центр Турции рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам. Время в Турции совпадает с московским. Визы для посещения этой страны сроком на период до 60 дней не требуется. 

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