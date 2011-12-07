У преподавателя казанской школы нашли коронавирус

У преподавателя казанской школы № 114 выявили COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Заболевший учитель отстранен от работы и проходит амбулаторное лечение на дому с 18 сентября. Один из классов перевели на дистанционное обучение. Остальные классы учатся в штатном режиме.

«В школе организована заключительная дезинфекция. Администрацией школы с учетом мнения родителей данный класс переведен на дистанционное обучение. Других случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников школы не установлено», — отмечается в сообщении.

Администрация школы определяет круг контактных лиц из числа сотрудников, которые также будут обязаны уйти на самоизоляцию.

Роспотребнадзор установил, что заболевший педагог проводил уроки в средствах индивидуальной защиты.