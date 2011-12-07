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За коррупционные нарушения был привлечен 81 служащий Татарстана

Сейчас начались проверки предоставленных сведений по доходам, расходам и имуществу чиновников.

Главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов рассказал, что за 2020 год в коррупционных нарушениях был замечен и привлечен к ответственности 81 татарстанский служащий.

Несмотря на перенос срока ежегодной подачи деклараций служащими в связи с пандемией коронавируса, работа по антикоррупционной деятельности в республике стала более эффективной. Сейчас начались проверки предоставленных сведений по доходам, расходам и имуществу чиновников.

Исходя из первых промежуточных итогов, из 97 случаев 81 человек привлечен к дисциплинарной ответственности.

КВ
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