Новый iPhone в России можно будет купить с 24 сентября 

Новые смартфоны Apple поступят в продажу в России с 24 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На своей ежегодной осенней презентации компания Apple анонсировала новый продукт — iPhone 13. Внешне новая модель не отличается от предыдущей. По словам производителя, все модели iPhone 13 имеют повышенную прочность, улучшенный аккумулятор и обновленную камеру.

Одним из главных нововведений камеры стал кинематографический режим, который, как уверяет Apple, «сделает из вашего видео настоящее кино». А зарядки теперь хватить на 1,5 часа дольше.

Цены на новую модель варьируются от 70 тыс. рублей до 160 тыс. Так, например, iPhone 13 mini 128 ГБ стоит 69 990 рублей. Стоимость iPhone 13 Pro начинается от 99 990 рублей, а самая дорогая модель ProMax на 1 терабайт памяти обойдется владельцу в 159 990 рублей.