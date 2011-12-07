Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского студенческого форума в Казани

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к гостям и участникам Всероссийского студенческого форума, который проходит в Казани.

«Приветствую вас и поздравляю с открытием Всероссийского студенческого форума, центральным событием которого станет слет Национальной лиги студенческих клубов в Казани. Наша страна всегда славилась инициативной молодежью, которая ставила перед собой самый серьезные цели и добивалась успеха. Двигала вперед промышленность и науку, культуру и искусство, участвовала в масштабных стройках и хозяйственном освоении территорий. Покоряла спортивные высоты», — говорится в приветствии Президента.

Путин добавил, что умение и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия востребованы в решении задач городов и регионов всей России.

Напомним, что студенческий форум начался 21 сентября и будет длиться до 27 сентября.