«Там копейкой не обойдешься»: как Татарстан заявит о себе в Дубае

«Татарстан забронировал место в первую неделю форума еще 2 года назад»

Скоро начинается масштабная выставка «Дубай Экспо», расскажите, какие проекты и предприятия от Татарстана там будут представлены?

«Экспо» в Дубае — это самая большая выставка, которая есть в мире и это самое главное выставочное событие. Оно не имеет своего отраслевого профиля, это выставка всего обо всем, где встречаются все страны мира. Там 400 га земли, которые застроены на специальной площадке, которая построена только для этого события.

Оно было запланировано на 2020 год, но провести его не представлялось возможным из-за пандемии коронавируса. Организаторы долго к нему готовились, даже украсили логотипами форума свои самолеты, так хотели провести это событие. Выставка идет шесть месяцев с 1 октября по 31 марта непрерывно.

Там идет страновое представление, регион или провинция не может просто приехать и себя показать, сделать они могут это только в рамках своей страны, поэтому там есть российское представительство. У выставки есть своя тема: «Объединяя умы — создавая будущее», и у нее есть три блока работы: «Устойчивость», «Мобильность» и «Возможности».

Российский павильон находится в зоне «Мобильность».

А с чем это связано?

Не могу сказать, это федеральное решение.

А какая тема павильона России?

В российском павильоне тема: «Творческий разум — объединяя будущее». Описание звучит следующим образом: «Творчество, нестандартное мышление, изобретательность и непредсказуемость — главное преимущество россиян на рынке креативных индустрий». Я думаю, что непредсказуемость — главное преимущество россиян.

Россия предоставляет возможность для субъектов страны сделать свои презентации, воспользоваться конференц-залом внутри экспо-центра и показать себя. За это идет жесткая борьба между регионами, которые понимают ценность таких мероприятий, как он будет там представлен и когда. Потому что выставочная региональная экспозиция мобильная и подвижная, она застраивается на определенное время, каждую неделю заезжает новый регион.

Татарстан забронировал там место в первую неделю форума еще 2 года назад, чтобы мы были первым регионом, который там будет представлен. Наш стенд будет находится там 10 дней, и там мы будем презентовать нашу республику на мировом уровне.

А каким будет стенд Татарстана? В чем его основная концепция?

Мы создали большой и высокотехнологичный стенд, его концепция связана с нашими вековыми традициями и сильными инновациями. Несмотря на то, что мы инновационный регион, все равно мы сохраняем наши ценностные ориентиры, уважаем нашу многовековую историю и при этом мы остаемся высокотехнологичным регионом России. На стенде будут представлены элементы цифровой экономики и все, что с этим связано.

Татарстан покажет в Дубае цифровую экономику, культурные ценности и наследие ЮНЕСКО

Поедет ли в Дубай Президент Татарстана Рустам Минниханов? Кто еще будет представлять делегацию?

Делегация у нас большая, 1 октября открывается все «Экспо», в первый день там будут более 35 глав государств из разных стран. На нашем стенде будет конференц-зал, где ежедневно будут проходить сессии и презентации.

В первый день мы презентуем цифровую экономику, в ней будет принимать участие Президент нашей республики Рустам Минниханов. Мы расскажем об Иннополисе, будет сессия про искусственный интеллект, она так и будет называться «Искусственный интеллект в решении глобальных задач». Мы хотим показать решения, которые есть у резидентов Иннополиса, и презентовать все, что связано с «цифровой» точки зрения наших достижений.

На второй день мы поставили конкурентную промышленность, то есть показать те предприятия, которые ориентированы на экспорт. Потому что для нас это возможность продвинуть нашу продукцию на мировых площадках.

Там мы расскажем про промышленный потенциал республики, как мы реализуем товары на экспорт, попниркем пригласить федеральных коллег, которые в России отвечают за экспортную составляющую, и сделать презентацию ряда промышленных предприятий.

Также 2 октября, вечером у нас будет торжественный прием от имени Республики Татарстан с культурной программой. Для того чтобы мы показали нашу национальную культуру. Для нас важно, чтобы люди понимали, что мы национальная республика.

Третий день работы нашего стенда будет посвящен культуре. Там будет презентация концепта межнационального и межконфессионального согласия, а этот вопрос в мире звучит особенно актуально, усилилась миграция, люди стали много передвигаться по миру, и поэтому происходит смешение религий, наций. Как аккуратно сбалансировать и предупредить социальные волнения на этот счет и достичь баланса, можно научиться у Татарстана. Потому что мы в этом смысле один из мировых примеров, который столетиями этот баланс соблюдает.

Также мы там хотели показать креативную индустрию и предложить некие международные проекты для наших коллег как зону партнерских проектов. Эту сессию будет проводить министр культуры РТ Ирада Аюпова. После обеда мы хотели показать туризм, у нас заявились туда рестораторы и отельеры, а также презентовать объекты ЮНЕСКО, ведь именно за ними приезжают туристы.

На 4 октября у нас запланирована сессия по образованию. Там мы хотим показать ряд наших вузов, КГЭУ, естественно, КФУ, Университет Иннополис. Мы хотели рассказать про наши полилингвальные школы. И рассказать, как мы работаем в сфере образования, про обмен студентами и преподавателями, научно-исследовательские разработки.

Следующий день у нас будет посвящен столице республики — Казани. Мы хотели показать высокое качество жизни в городе, какие тут есть инновационные городские решения. Там же хотели провести пресс-конференцию с мэром города Ильсуром Метшиным. Он также планирует туда поехать. Казань интегрирована в международное пространство достаточно плотно, мы это видим по городам-побратимам и международному опыту, который применен у нас в городе.

Казань — это кандидат на то, чтобы стать молодежной столицей стран ОИС в 2022 году. Если город победит, то это даст статус и возможность для проведения ряда мероприятий для молодежи. Результаты этого голосования будут известны в ноябре в Стамбуле.

И в этот день мы планировали показать Казань как точку притяжения международных событий, как успешно мы их проводили. Предложили показать концепт «Молодежной Казани», то есть продемонстрировать ту инфраструктуру для молодежи, которая есть в городе.

Кроме этого мы хотели показать и спортивную Казань, потому что у нас спортивное и инфраструктурное наследие после мировых событий позволяет быть фактически тренировочной базой для множества спортивных команд, а мы могли бы на этом зарабатывать как регион.

6 октября мы презентуем «Зеленый Татарстан», тут мы больше сделали упор на экологию. Здесь свои проекты представят Татнефть и ТАИФ. По направлению экологии мы бы хотели рассказать о ряде интересных проектов, которые у нас есть и предложить другим странам внедрить их у себя.

А 7 октября мы представим нашу халяль-индустрию. Для нас — это возможность показать, как странам исламского мира зайти на наш рынок и как нам выйти на их рынок. Камиль хазрат нас поддержал, я попросила его, чтобы ДУМ РТ сделало презентацию, как получить татарстанский халяль-сертификат для иностранных компаний.

Потом мы хотели показать сами наши предприятия, которые ориентированы на экспорт халяльной продукции, чтобы они тоже сделали свои презентации. Это будет полезно для тех, кто бы хотел выйти на рынок в Эмиратах. Также у нас есть дорожная карта Halal-Lifestyle. И, конечно же, показать наш «KazanSummit — Россия Исламский мир» как самое масштабное международное событие республики.

На 8 октября у нас запланирована тема «Здравоохранение». У нас есть ВУЗы, передовые больницы с хорошим оборудованием, у нас проводятся сложные операции, развивается медицинский туризм. Мы хотели рассказать, как мы справились с ковидом. И показать «Фарммедполис»как точку роста и кластер медицинской экономики.

Также будет представлен ЭЙДОС — предприятие по робототехнике, которое вышло на рынок с картриджами, которые в экспресс-формате позволяют узнать грипп у вас или ковид. Татарстану надо активнее развивать эту нишу.

Мы подготовили большую программу, доработали, перевели на разные языки и отправили организаторам в Expo, чтобы мы были интегрированы в общую программу и чтобы участники форума знали о Татарстане и пришли к нам со своими интересами.

«Для республики — это хорошая возможность представить свои возможности»

Зайдет ли кто-то на стенд Татарстана из федеральных спикеров?

Конечно, поскольку стенд Татарстана располагается в павильоне России, каждый из министров, кто будет в Дубае, обязательно посетит его. Также мы отправили приглашение послу России в Эмиратах, Генконсулу России в Эмиратах и так далее.

Мы задействовали всех, кого могли в этом форуме. И надеемся, что мероприятие для республики будет крайне полезно, по крайней мере, для наших предприятий это очень хорошая возможность продать свою продукцию, а для Татарстана представить свои возможности и посмотреть, что делают другие страны и регионы.

В чем заключается поддержка федеральных министров?

Они посетят стенд, но они там будут не все. Гости выставки будут в Дубае в разные месяцы. Мы долго думали, как Татарстан красиво показать: получается, что самые «мощные дни» — это в начале и в конце Экспо. И мы решили, что лучше будет, если мы разместим стенд в дни открытия.

Как решалось, какие регионы получат место?

Это была работа с российским павильоном и глобальным «Экспо». Мы же познакомились со всей командой глобального «Экспо» и с ними проводили отдельные переговоры, последний раз мы с ними встречались на Петербургском международном экономическом форуме.

Насколько сложно было отвоевать это место?

А как вы думаете? Многие люди хотят его заполучить.

В итоге стенд Татарстана займет главное место в российском павильоне?

Внутри российского павильона есть временные экспозиции, которые устанавливаются только на десять дней. Каждые десять дней они будут меняться. И конечно, право первой руки, право первой брачной ночи, как говорится, выпало нам благодаря усердной работе сотрудников, которые занимались этими вопросами.

Но мы эту работу проводили еще в 2019 году, потому что мы думали, что мероприятие будет в 2020 году. Поэтому мы заранее засуетились, со всеми перезнакомились и себе это место забронировали, внесли необходимые предоплаты.

Кому нужно было заплатить? Организаторам выставки?

У них там очень много подрядчиков, там сложная, большая организационная система. Это еще надо постараться, чтобы зарезервировать место. Там просто так копейкой не обойдешься.

Сколько пришлось заплатить?

Это стоит много для российского павильона, но это федеральные средства, поэтому мы только платим за часть, где будет представлена республика. Мы же там приемы делегаций организуем, нам туда артистов надо привезти, всем раздать приглашения, сделать презентации.

Кстати, если раньше мы должны были печатать все это дело огромными тиражами, то сейчас в принципе все в электронном виде. QR-код ставишь на стенд и пожалуйста, люди все находят, скачивают. В этом плане сейчас экономически более целесообразно переходить на цифру, тем более мы говорим о теме цифровой экономики, которую Татарстан тоже в том числе показывает, а сами будем с печатными материалами?

Членские взносы более 20 млн рублей

Непосредственно Татарстан сколько потратил на участие в «Экспо-2020» в Дубае?

Это будет стоить больше 20 млн рублей. Это все членские взносы. Мы должны были заплатить российскому павильону за возможность быть там презентованными. Они же взяли с нас за аренду. Помимо этого, есть расходы на стенд.

Уже есть какие-то идеи, как будет выглядеть стенд? Кто его оформлял?

Да, конечно, все уже есть. Это наша подведомственная организация. Мы уже проговорили, как это будет выглядеть.

От стенда на ПМЭФ-2021 сильно будет отличаться?

Да, сильно. Потому что в последний раз в Питере мы делали стандартный вариант, такой же, как у нас везде.

Стенд в Дубае мы сделали более технологичным, он выполнен в темных тонах и ориентирован на цифру. Футуристический стиль: голубой, серый, белый, неон, динамичные лица. Там же можно будет пройти виртуальную экскурсию по значимым объектам Татарстана.

Мне кажется, это, правда, красиво. Его главный лозунг: «Традиции встречаются с технологиями». Там же будут роботы с кыстыбый. Посмотрим, каким будет исполнение. Одно дело нарисовать, другое дело — сделать.

Во сколько обошелся сам стенд?

Мы же его еще не построили, могу сказать только по итогам. Мы пока закупаем материалы. Но в скором времени мы его уже будем сдавать, у нас там, в Дубае, сейчас работает передовая группа. Потому что организаторы просят подготовить и сдать стенд заранее, чтобы все было точно готово к началу выставки.

Какие встречи планируется провести во время "Экспо-2020"?

Мы планируем много встреч. Но дело в том, что там каждый день посвящен определенной теме. Например, первый день — это открытие всего мероприятия. Второй день — день Французской Республики. Париж — город-побратим Казани. Предварительно, от Франции едет министр торговли. Надеемся с ним встречу провести.

То есть на полях мы исходим из тех участников, списки которых у нас есть, кто вообще туда заявился. Потому что это кулуарная работа. Мы пытаемся понять, кто там вообще из VIP-гостей будет принимать участие и, исходя из этого, назначаем сейчас встречи.

У Президента Татарстана плотный график, он будет работать на выставке только два дня: первое и второе число. Остальные дни деловая программа республики будет продолжаться без его участия. Там будут работать по определенным темам вице-премьеры, министры, наши отраслевые и профильные предприятия. Там же будут проходить определенные встречи, в том числе и с участием Объединенных Арабских Эмиратов тоже.

В первую очередь, выставка для нас — это возможность продаж. Что мы можем предложить сегодня как конкурентоспособную продукцию или услуги глобальному мировому сообществу? Это главная цель. Понятно, что помимо этого инвестиционное продвижение, имидж республики, позиционирование.

Эта выставка рассматривается как площадка для переговоров или уже как место для заключения конкретных соглашений?

Нет, это все на уровне переговоров. Потому что согласно системе организации каждая страна определяет от себя списки. Пока непонятно, кто конкретно там будет и как организовывать эту работу. Мы только сейчас, в последний момент, получаем эти списки. Так что будем договариваться.

Мы не используем эту площадку для подписания заранее достигнутых договоренностей. Мы ее, наоборот, хотим использовать как трамплин для наших новых проектов.