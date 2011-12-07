Финалист «Лидеров России» от Татарстана: «Все, кто проходит через этот конкурс, – люди действия»

Участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России» надо не раздумывая, заявила ИА «Татар-информ» его финалистка Светлана Котенкова, сотрудник К(П)ФУ.«Конечно, я осталась преподавать в университете, но конкурс дал мне огромный толчок к развитию. Поэтому тем, кто соответствует конкурсным характеристикам, даже не нужно раздумывать над участием», – убеждена собеседница агентства.По ее словам, участники конкурса получают существенные преимущества. «Первое, что дает конкурс, – это повод проверить себя, дать внешнюю оценку своим способностям и определить свое место среди лучших в стране и среди равных себе. Мне кажется, это большое достижение для каждого участника, когда он получает независимую оценку и осознает свою позицию», – заметила она.«Второй момент, не менее важный, – твое приобщение к некому клубу людей, собравшихся со всей страны и мотивированных на развитие. Причем это не простое общение вроде клуба по интересам: все, кто проходит через конкурс, – это люди действия, которые не говорят, как надо изменить мир, а идут и делают это. Взаимодействие с этими людьми – незаменимый ресурс для развития», – добавила Копылова.По мнению Светланы, конкурс не только способствует личному развитию участников, но и помогает реализации задуманных ими проектов. «Для большинства из нас основная проблема реализации проектов – это кадровый голод. Конкурс позволяет решить эту задачу. От коммуникации и работы в команде с людьми, знающими свое дело, наблюдается взрывной эффект», – уточнила она.Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Участники конкурса могут получить возможность войти в программу подготовки кадрового резерва и поработать с известными наставниками – бизнесменами и политиками. Регистрация на конкурс «Лидеры России» этого года продлится до 24 октября.