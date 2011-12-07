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Росгвардейцы задержали мужчину, который поджег дверь казанского психологического центра

Мужчина в этот момент был пьян.
58-летний горожанин задержан по подозрению в поджоге двери Центра психолого-медицинского сопровождения, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ. Сигнал о происшествии поступил от вахтера здания. Женщина обнаружила, что входная дверь горит, но смогла самостоятельно справиться с огнем. По горячим следам был задержан пьяный местный житель, который, как выяснилось, облил дверь бензином и поджег.
КВ
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