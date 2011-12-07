В Казани на подростке подожгли одежду

На 14-летнем подростке в Казани подожгли одежду, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ. Сигнал об инциденте в одном из домов по ул. Дубравная поступил в субботу вечером. На месте родители подростка рассказали, что на ребенке подожгли одежду. Ребенка с ожогами спины, бедер, ягодиц и ног доставили в РКБ.